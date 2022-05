Nederland wil meedoen aan grote aandelenuitgifte Air France-KLM

Nieuws KLM lost noodsteun deels af: zwaarste periode voorbij

KLM betaalt een derde van het bedrag dat de maatschappij in coronatijd leende met rente terug. Dat is drie jaar eerder dan was afgesproken. ‘Dit geeft aan dat het ergste achter de rug is,’ aldus topman Pieter Elbers.

5 mei