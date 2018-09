Nederlander ziet slimme thuisassistent van Amazon, Apple en Google niet zitten

PollNederlanders zien voorlopig geen rol voor de slimme spraakassistenten van Amazon, Google en Apple in de huiskamer. Minder dan een derde lijkt dat een aantrekkelijke manier om apparaten in huis aan te sturen, blijkt uit nieuw onderzoek van marktonderzoeker GfK.

Slechts 3 op de 10 Nederlanders (31 procent) heeft interesse in het bedienen van apparaten - zoals verlichting, stereo, verwarming, zonneschermen - met hun stem. Bij keuze zegt bovendien ruim de helft van hen (61 procent) apparaten liever te bedienen via hun smartphone en tablet.



De resultaten komen naar voren in de nieuwe Smart Home Monitor van GfK, dat afgelopen juli ruim duizend Nederlander ondervroeg. Ruim acht van de tien mensen is inmiddels bekend met het bestaan van virtuele assistenten. Weinigen zijn echter werkelijk op de hoogte: slechts drie op de tien Nederlanders weten er veel van, de helft heeft er enkel van gehoord.



Gevraagd naar waar ze een virtuele assistent voor zouden gebruiken, noemt ruim de helft van de Nederlanders (54 procent) ‘de bediening van toepassingen in huis’. 49 procent wil zijn muzieksysteem ermee bedienen en ruim een derde het weerbericht opvragen.



Bekendste spraakassistent is Apple's Siri, al in 2011 voor de iPhone gelanceerd. Ruim de helft van de Nederlanders (57 procent) kennen die naam. Google Assistant en Amazon's Alexa volgen daarna. Siri's koppositie is niet vreemd. Grote onbekenden zijn Microsofts Cortana (16 procent) en Samsung's Bixby.

Niet verrast

Trendwatcher en technologiegoeroe Vincent Everts is niet verrast. ,,Amazon's Alexa is nog niet beschikbaar in Nederland en de Google Assistant is net uit. Dat 31 procent van de Nederlanders nu al geïnteresseerd blijkt, vind ik geen slechte score.’’

Everts, die zelf de Google Assistant en Apple's Siri gebruikt, noemt de slimme spraakassistenten een ‘blijvertje’: ,,In mijn eigen gezin worden ze intensief gebruikt, met name door de kinderen en mezelf.’’ Hij noemt het afspelen van Spotify, het vragen hoe lang het duurt om ergens te komen. ,,Ook heb ik de thermostaat er op aangesloten.’’ Zijn vrouw is sceptischer. ,,Ze is bang dat Google meeluistert en zet de microfoon regelmatig uit.’’



De trendwatcher noemt het een kwestie van tijd voordat Nederlanders de voordelen van de spraakassistent ontdekken. Everts wijst op de VS, waar hij al veel meer is ingeburgerd. Al 47 miljoen Amerikanen hebben thuis een speciale interactieve speaker staan om ze te bedienen. Dat is een vijfde van de huishoudens. Wereldwijd zullen er dit jaar 56,3 miljoen slimme speakers worden verkocht, schatte onderzoeksbureau Canalys eerder dit jaar. Dat zijn er 23,3 miljoen meer dan in 2017.

Volledig scherm Amazon's Alexa kan worden ingeroepen met de slimme speaker Echo, die nog niet in Nederland verkrijgbaar is. © REUTERS

Google op weg naar koppositie

Met name Amazon is succesvol. Diens Echo luidspreker bezat afgelopen mei een marktaandeel van bijna 62 procent. Google is in minder dan een jaar al goed voor ruim een kwart (26,9 procent). Apple heeft slechts 4 procent, wat niet vreemd is nu de HomePod pas dit jaar in de verkoop ging en ook duur is. Nummer vier is Sonos met 3,8 procent marktaandeel.

De verwachting is dat Google snel de nummer één zal zijn. De speakers van Google vliegen namelijk beduidend sneller over de toonbank dan die van Amazon.