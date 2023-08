Nederlands bedrijf achter modewinkels van Vero Moda en Vila failliet

Oproep Doe ook mee aan de rubriek Geld & Geluk in ons magazine Mezza

Wil je jezelf met je partner, gezin of huisgenoten of - als je single bent - in je eentje terugzien in ons weekendmagazine Mezza en op deze site? Vertel voor onze rubriek Geld & Geluk hoe het reilt en zeilt bij jou thuis. Laat hieronder je gegevens achter en dan nemen wij contact met je op.