Nederlandse benzineprijzen stijgen naar nieuw record

Afgelopen week zaten de olieprijzen al stevig in de lift en deze bevinden zich momenteel op het hoogste niveau in jaren. Dat komt door spanningen aan de grens tussen Rusland en Oekraïne en de grote vraag die wordt veroorzaakt door het herstel van de coronacrisis. Daarbij speelt mee dat de grote olieproducerende landen van oliekartel OPEC en bondgenoot Rusland ervoor passen om de oliekraan flink extra open te zetten. Het opvoeren van de productie gebeurt heel voorzichtig en over elke beperkte productieverhoging wordt uitgebreid vergaderd.

Behalve de benzineprijs staat ook de adviesprijs van diesel in Nederland op recordhoogte, met 1,846 euro per liter. Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen in de oliesector, die UnitedConsumers bijhoudt. Automobilisten zijn doorgaans het duurst uit bij tankstations langs de snelweg. Volgens prijsvergelijker brandstof-zoeker.nl is het bij een goedkope pomp in de provincie Groningen nog steeds mogelijk om E10 voor 1,87 euro per liter te tanken.