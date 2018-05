Nederlandse broeikasuitstoot daalt slechts licht

In 2017 stootte ons land 164 miljard kilogram koolstofdioxide uit, 2 miljard kilogram minder dan het jaar ervoor. De CO2-uitstoot van energiebedrijven daalde nog meer: van 52 miljard naar 49 miljard kilogram. Dit doordat er minder steenkool werd verstookt bij het produceren van stroom. In plaats daarvan verbrandden centrales meer gas, dat beduidend minder vervuilend is. Door de goed draaiende economie steeg de elektriciteitsproductie wel met een procent, wat het effect weer iets teniet deed. Al met al stootte Nederlandse bedrijven en burgers vorig jaar 193 miljard CO2-equivalenten uit, 1 procent minder dan in 2016. CO2-equivalent is een veelgebruikte rekeneenheid voor om de uitstoot uit te drukken. Behalve CO2 zijn daarin ook andere schadelijke gassen zoals methaan en zwavelhexafluoride meegenomen.

Niet goed genoeg

Met de meest recente afname stoot Nederland nu 13 procent minder broeikasgassen uit dan in 1990, terwijl de economie sindsdien met 73 procent steeg. Dat klinkt op zich indrukwekkend, maar de verlaging is lang niet goed genoeg.



Volgens afgelopen Regeerakkoord van Rutte III mag de uitstoot in 2020 niet boven de 166 miljard CO2-equivalenten uitkomen. In de veelbesproken Urgenda-uitspraak van 2015 beval de rechter het Kabinet ervoor te zorgen dat de uitstoot in 2020 zelfs een kwart lager ligt dan in 1990.



Met de huidige snelheid is het uitgesloten dat ons land die klimaatdoelen haalt. Zeker nu de vijf resterende kolencentrales pas uiterlijk in 2030 gesloten hoeven te zijn.