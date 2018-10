Nederlandse chipbouwer Nexperia nu van Chinezen

Wingtech liet gisteren weten dat het 18,5 miljard yuan, zo'n 2,3 miljard euro, uittrok voor het verwerven van een meerderheidsbelang in Nexperia. Dit komt bovenop het bedrag dat het bedrijf in april neertelde om het eerste deel van de Nederlandse chipbakker te veroveren. Nexperia werd in 2016 voor omgerekend 2,4 miljard euro overgenomen van het Nederlandse NXP Semiconductors. Met de nieuwe deal krijgt Wingtech 75,86 procent van Nexperia in handen. De aandelen die Wingtech nu opkoopt, komen van een aantal Chinese investeerders, liet het bedrijf weten. De overname zal geen gevolgen hebben voor de werknemers in Nederland. Het hoofdkantoor van Nexperia staat in Nijmegen en er werken 250 mensen.

Van nationaal belang

Het in 2006 opgerichte Wingtech is buiten de technologiewereld vrij onbekend, maar produceert onder meer voor merken als Huawei, Lenovo en Xiaomi. Met de overname proberen de Chinezen, die verwikkeld zijn in een handelsoorlog met de VS, minder afhankelijk te worden van buitenlandse technologie. De Chinese overheid acht het produceren van halfgeleiders van vitaal belang voor de nationale veiligheid.



Er wordt daarom miljarden in technologiebedrijven geïnvesteerd. Hoe Wingtech dat gaat ophoesten, is echter niet helemaal bekend. Het techconcern liet gisteren weten ruim 127 miljoen aandelen uit te zullen geven, die samen een kleine 600 miljoen euro moeten opbrengen. Slechts een fractie van het vereiste bedrag.



De handel in het aandeel Wingtech ligt stil sinds april, toen de eerste plannen met Nexperia naar buiten kwamen. De marktwaarde van Wingtech bedroeg toen 19,4 miljard yuan, zo'n 2,5 miljard euro. De omzet over 2017 bedroeg met 16,8 miljard yuan net iets meer dan 2 miljard euro.