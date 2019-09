Nederlandse dochter Thomas Cook krijgt uitstel van betaling

updateDe Nederlandse dochter van reisorganisatie Thomas Cook heeft daags na het omvallen van het moederbedrijf uitstel van betaling gekregen. De rechter heeft een bewindvoerder aangesteld die gaat onderzoeken of er nog een toekomst is voor het bedrijf en zijn 200 medewerkers. Een surseance van betaling is doorgaans een voorbode van een faillissement.

Voor de Nederlandse klanten van Thomas Cook, die een reis hebben geboekt bij Thomas Cook of Neckermann Reizen, is er geen man overboord, stelt een woordvoerster. Afgelopen maandag deed het bedrijf al een melding van financieel onvermogen. Daardoor kon de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) meteen bijspringen en hulp bieden aan de duizenden reizigers die momenteel in het buitenland zijn én aan de ongeveer 40.000 tot 50.000 mensen die de komende tijd nog zouden vertrekken.

Met de SGR kunnen reizigers hun trip afmaken, krijgen ze hun geld terug of kunnen ze hun reis omboeken. De woordvoerster raadt mensen aan die nog moeten vertrekken om bij een reisbureau aan te kloppen voor hulp en advies. ,,Dat hoeft niet een reisbureau te zijn waar je hebt geboekt en dat kan ook als je via internet hebt geboekt", voegt zij eraan toe.

Voor de klanten lijkt de schade mee te vallen: zij krijgen sowieso hun geld. Voor de 200 medewerkers van Thomas Cook Nederland ziet het er somber uit. Zij werden tijdens een bijeenkomst ingelicht over de sureance van betaling. ,,De sfeer was emotioneel. Mensen voelen zich verslagen", aldus de woordvoerster. ,,Tegelijkertijd is er een goede teamspirit. De medewerkers willen het voor de klanten zo netjes mogelijk regelen en goed afwikkelen.”

De werknemers blijven voorlopig aan het werk, zolang de bewindvoerder dat nodig acht. De bewindvoerder zal de komende dagen kijken of er nog bestaansmogelijkheden zijn. Een doorstart, mogelijk met de collega's uit onder meer België en Duitsland, wordt niet uitgesloten.

Cocktail

Het moederbedrijf en de Britse tak van Thomas Cook gingen maandag kopje onder. Een giftige cocktail van een fikse schuldenberg als gevolg van een slechte overname van een concurrent tien jaar geleden, teruglopende inkomsten door wegblijvende klanten door onder andere de brexit en zomerweer en een hard spel van investeerders, bracht het bedrijf ten val.

De dochters op het Europese vasteland gingen de afgelopen dagen op zoek naar mogelijkheden om zelfstandig dan wel samen verder te kunnen. Tot dusver is alleen de Scandinavische tak hierin geslaagd. Eerder vandaag diende de Duitse dochter een faillissementsaanvraag in, naar eigen zeggen om zich los te kunnen weken van de ‘financiële vervlechting’ van het moederbedrijf.

De Duitse dochter had bij de regering aangeklopt voor een overbruggingskrediet, maar die kwam niet over de brug. In Duitsland is het bedrijf bekend als Thomas Cook, Neckermann Reisen, Air Marin, Öger Tours én Bucher Reisen. Met die reisorganisaties zijn momenteel 140.000 Duitsers op reis. De luchtvaartmaatschappij Condor, waar Thomas Cook een minderheidsbelang in had, kreeg overigens wel een steunbedrag van de staat van 380 miljoen euro. Behalve de Duitse tak heeft ook de Poolse dochter, Neckermann Polska, het niet gered. Volgens de Poolse autoriteiten zijn er zo’n 3600 Polen met Neckermann Polska op vakantie.

Reizigers

Voor de ongeveer 10.000 Nederlanders die nu in het buitenland op vakantie zijn, heeft het garantiefonds in samenwerking met TUI een speciaal telefoonnummer geopend. Daar kwamen de eerste dag al ruim zeshonderd telefoontjes binnen. ,,Soms willen mensen puur gerustgesteld worden”, licht een zegsvrouw van TUI toe. ,,Ook komt het voor dat alle mensen om de telefoon staan omdat een hotelier zegt dat ze nog eens moeten betalen.”

Volgens de SGR hoeven reizigers zich geen zorgen te maken: de rekeningen van de accommodaties worden allemaal betaald. Gevallen waarin Nederlandse klanten van Thomas Cook eerder naar huis willen, zijn bij TUI tot dusver niet bekend.