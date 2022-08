Nederlandse economie flink gegroeid ondanks gascrisis en inflatie

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 2,6 procent gegroeid in vergelijking met de drie voorgaande maanden. Dat is een veel forsere toename dan in het eerste kwartaal van 2022, terwijl de gascrisis, de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne toch voor veel onzekerheid zorgen.

Nederlanders gaven meer uit aan cafébezoek, uitstapjes of reizen nadat vrijwel alle coronabeperkingen waren opgeheven. Daarnaast investeerden bedrijven meer en exporteerde Nederland meer dan het importeerde, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).



Het statistiekbureau tekent daarbij aan dat aan het begin van 2022 nog coronabeperkingen golden, onder andere voor contactberoepen. Mede daardoor bleef de economische groei in de eerste drie maanden van het jaar volgens de nieuwste berekeningen beperkt tot 0,5 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal.



Vergeleken met een jaar eerder steeg het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland met 5,3 procent. Daarbij valt op dat consumenten vooral aan diensten meer uitgaven. Typische lockdownaankopen zoals meubels of andere zaken om het huis in te richten kochten ze minder. Ook verbruikten ze minder gas, dat mede door de Russische inval extreem duur is geworden. Het CBS schrijft de daling toe aan de zachte winter.

Lees ook Onderzoek: armoede onder ouderen groeit snel door hoge inflatie

Investeringen

Bedrijven investeerden meer in gebouwen, vliegtuigen en schepen. Ook ging er meer geld op aan software en machines. Bij de export, die op jaarbasis 5,6 procent groeide, hielp het vooral dat buitenlanders meer uitgaven aan bijvoorbeeld vervoer of horecabezoek in Nederland. Dat geldt binnen de berekeningen van het CBS als export. Doordat de import minder hard toenam had ons land een groter handelsoverschot, wat bijdroeg aan de economische groei.

De groeicijfers voor de periode van april tot en met juni zijn opvallend, want veel voortekenen voor de economie in Europa en de Verenigde Staten zijn juist slecht. Zo zijn consumenten erg somber door de sterk gestegen prijzen. Bijvoorbeeld de Britse centrale bank waarschuwde voor een hevige recessie in het Verenigd Koninkrijk. De Nederlandsche Bank (DNB) zei in juni dat de economische groei nagenoeg kan stilvallen. Als de toevoer van Russisch gas abrupt stopt, zou de Nederlandse economie volgens de centrale bank kunnen krimpen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Consumptie huishoudens met ruim 5 procent toegenomen

Nederlandse huishoudens hebben in juni ruim 5 procent meer besteed vergeleken met juni vorig jaar, meldt het CBS. Ze gaven vooral meer uit aan diensten zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, een bezoek aan de kapper, een restaurant of een voetbalwedstrijd. De groei van deze diensten bedroeg 14 procent. Volgens het statistiekbureau is de groei wel minder groot dan in de voorgaande maanden. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Consumenten spendeerden 4,5 procent minder aan voedingsmiddelen, dranken en tabak. Aan overige goederen, zoals aardgas, autobrandstoffen en persoonlijke verzorgingsproducten, hebben ze bijna 2 procent minder besteed dan een jaar eerder. Volgens het CBS verbruikten ze ook minder energie dan een jaar geleden. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.