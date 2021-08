Nederlandse economie herstelt waarschijnlijk sneller dan gedacht

Volgens het CPB is sprake van een “veerkrachtig” herstel. Maar de onzekerheid rond corona blijft wel. Bij de nieuwe raming wordt ervan uitgegaan dat er geen grootschalige nieuwe contactbeperkingen nodig zijn. Indien er onverhoopt toch weer een nieuwe lockdown zou komen, dan zal dit economie raken en zal het beeld er anders uitzien.

In juni rekende het CPB voor dit jaar nog op 3,2 procent economische groei en een aanwas van 3,3 procent volgend jaar. Nu staan er in de raming plussen van respectievelijk 3,8 en 3,2 procent, waarbij het CPB het eerste cijfer zelf afrondt tot bijna 4 procent in zijn begeleidende commentaar.