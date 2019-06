Nederlandse economie lijdt 2 miljard euro schade door namaakproducten

Klus- en woonwin­kels draaien topomzet: 'Veel mensen verbouwen’

5 juni Het is zo moeilijk om aan een nieuwe woning te komen, dat veel Nederlanders besluiten hun eigen huis een flinke lik verf te geven. Met als resultaat dat doe-het-zelfzaken en woonboulevards zeer goede zaken doen. De verkoopvolumes van kluswinkels stegen in het eerste kwartaal met 8,6 procent. Ook tuinbenodigdheden zijn goed in trek.