Nederlandse economie nadert het kookpunt

Het is hoogzomer voor de economie. Voor het vierde jaar op rij groeit de economie harder dan gemiddeld - het CPB verwacht voor 2018 ruim 3 procent - en ook de komende jaren blijft de groei hoog, is de verwachting. De consumenten laten het geld weer rollen, de bedrijven investeren volop en het buitenland blijft onze producten graag kopen.



Al die bedrijvigheid zorgt voor veel vraag naar personeel. Dat leidt ertoe dat de werkloosheid dit voorjaar onder de 4 procent dook, een historisch laag niveau. Momenteel zijn ruim 350.000 mensen volgens het CBS werkloos. ,,Inmiddels zijn er twee werklozen voor elke vacature. In 2013 waren er nog zeven werklozen voor elke vacature’’, zegt DNB-directeur Job Swank. ,,Dat geeft wel aan dat de arbeidsmarkt krap wordt.’’



Voor werknemers heeft de krapte prettige gevolgen. Werkgevers bieden meer loon voor schaars personeel en ze geven mensen eerder een vast contract in plaats van een flexbaan.



,,Het werd tijd ook dat de lonen eens flink gaan stijgen’’, meent Swank. Voor de komende jaren verwacht DNB dat huishoudens jaarlijks 2,8 procent meer te besteden krijgen. ,,De afgelopen 15 jaar bedroeg de stijging maar 0,3 procent per jaar.’’