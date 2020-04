Nederlandse Ikea-winkels op 28 april weer open

Horeca-uitzendbu­reau Mise en Place failliet, duizenden studenten zijn bijbaan kwijt

17:19 Horeca-uitzendbureau Mise en Place is failliet, meldt de onderneming vanmiddag in een brief aan het personeel. De duizenden uitzendkrachten van het bedrijf, voornamelijk studenten, raken hun bijbaan kwijt.