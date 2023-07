Nederlandse inflatie in juli verder afgenomen, winkels verkopen minder maar verdienen meer

Het tempo waarmee de prijzen in Nederland stijgen, is in juli verder afgenomen ten opzichte van een maand eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een snelle eerste raming. De inflatie kwam deze maand uit op 4,6 procent.

Dit betekent dat de prijzen van consumentenproducten 4,6 procent hoger zijn dan in juli 2022. In juni was dat nog 5,7 procent. In die maand maakte het statistiekbureau voor het eerst gebruik van een nieuwe methode om energieprijzen te meten in het inflatiecijfer. Deze snelle raming is berekend op basis van nog onvolledige brongegevens.

De afname van de inflatie kwam vooral door de prijzen van energie inclusief motorbrandstoffen, die verder daalden (afname van 5,3 procent ten opzichte van juli 2022). De prijzen van voedingsmiddelen namen daarentegen wel toe. Marktonderzoeker GfK zei vorige week al dat de prijzen in de supermarkten hoog blijven terwijl zich eerder een kentering leek af te tekenen. ,,Die daling heeft zich echter niet doorgezet. De prijzen blijven op een stabiel hoog niveau’’, zei Eric Harmsen tegen deze nieuwssite.

Vanaf halverwege 2022 werden boodschappen 12 procent duurder, zo constateert GfK. Het onderzoeksbureau volgt maandenlang dezelfde boodschappenmand met 55 producten, met daarin vaak gekochte producten als appels, gehakt, biscuit, tandpasta en melk.

De boodschappen werden gekocht in negen verschillende supermarkten, waardoor de uitkomst een beeld geeft van de prijsontwikkeling van boodschappen. Na enorme prijsverhogingen bereikte de prijs voor de 55 producten begin dit jaar een hoogtepunt van in totaal 132 euro. Sindsdien is nauwelijks sprake geweest van een prijsdaling. Dezelfde boodschappenmand kost nu zelfs 133 euro.

Winkels in voedings- en genotmiddelen zagen de omzet vorige maand met bijna 11 procent stijgen ten opzichte van een jaar geleden.

Winkeliers zetten in juni 8,1 procent meer om in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder, meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. De groei komt vooral door de hogere prijzen, aangezien het totale verkoopvolume met 1,4 procent daalde.

Winkels in voedings- en genotmiddelen zagen de omzet vorige maand met bijna 11 procent stijgen ten opzichte van een jaar geleden. Het verkoopvolume was 1,7 procent lager. De omzet van de supermarkten lag 12 procent hoger en de omzet van de speciaalzaken steeg met 2,5 procent.

De gemiddelde omzet bij zogeheten non-foodbedrijven groeide met ruim 7 procent. Het verkoopvolume liet bij deze bedrijven een daling zien van 0,3 procent. Kledingwinkels, drogisterijen, winkels in recreatie-artikelen, winkels in schoenen en lederwaren, winkels in meubels en woninginrichting, winkels in consumentenelektronica en winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren hebben in juni allemaal meer omgezet dan een jaar geleden.

Online werd in juni ruim 5 procent meer omgezet. Webwinkels die alleen online verkopen zagen de omzet met 2 procent stijgen. Winkels die zowel fysiek als online verkopen lieten een omzetgroei zien van ruim 9 procent.

De onlineomzet van de winkels in voedingsmiddelen en drogisterijen, de kledingwinkels en de winkels in overige non-foodartikelen lag in juni hoger dan in juni 2022. De onlineomzet van de consumentenelektronica was lager dan een jaar eerder.

Nieuwe methode Het CBS gebruikt sinds juni een nieuwe methode om energieprijzen te meten en verwerken in de consumentenprijsindix (CPI). Voor de nieuwe methode worden contractgegevens van huishoudens bij energieleveranciers verzameld. Op basis van deze data wordt nauwkeuriger berekend welke tarieven huishoudens werkelijk voor gas en elektriciteit betalen. Bij de oude methode werden alleen prijzen van nieuwe contracten die huishoudens bij energieleveranciers kunnen afsluiten gebruikt. Bij de snelle raming maakt het CBS naast het inflatiecijfer ook de prijsontwikkeling van een aantal productgroepen bekend. Deze productgroepen zijn samentellingen van bestedingscategorieën op een bepaald thema, zoals alle diensten. Op 8 augustus wordt van alle categorieën in de CPI de prijsontwikkeling gepubliceerd.

