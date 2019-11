Nederlandse vegetarische slager levert vegetarische Whopper aan Burger King

De Vegetarische Slager levert vanaf vandaag plantaardige burgers aan 2400 Burger King-filialen in 25 Europese landen. Daarna volgen andere landen in Europa, waaronder Nederland, Azië en het Midden-Oosten. De plantaardige burger - de Rebel Whopper - is genoemd naar het paradepaardje van de Amerikaanse fastfoodketen.

Oprichter Jaap Korteweg verkocht de Vegetarische Slager elf maanden geleden aan Unilever vanwege de slagkracht van het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern. Om de grootste slager ter wereld te worden, had hij het geld en het marketingapparaat van een grootmacht nodig. Nu liggen zijn vleesvervangers, zoals plantaardige kip, hotdogs, worstjes en zelfs tonijn, in 10 landen in de supermarkten en in 16 landen in restaurants.

Volgens David Shear, baas van Burger King in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, is de Vegetarische Slager ‘de best denkbare partner’ voor deze ‘uitrol in Europa’.

De Rebel Whopper bestaat uit soja, tarwe, olie en kruiden. De Nederlandse variant is niet beschikbaar op de Amerikaanse markt. Daar blijft Burger King vegaburgers verkopen van het uit Californië afkomstige Impossible Foods. Die burger, de Impossible Whopper, is niet goedgekeurd voor verkoop in de Europese Unie omdat deze genetisch gemodificeerde ingrediënten bevat, zo meldt persbureau AP.

De plantaardige burger heeft veel nieuwe Amerikaanse klanten naar Burger King getrokken sinds het dit voorjaar op de markt kwam. Het in Miami gevestigde Restaurant Brands International, dat Burger King bezit, zei dat de Amerikaanse omzet van de keten in het derde kwartaal met 6 procent is gestegen, vergeleken met een groei van 1 procent het jaar ervoor.