Nederlandse wijn schiet wortel

Waar koop ik Nederlandse wijn?

,,Onze wijn wordt verkocht aan restaurants, speciaalwinkels en rechtstreeks aan consumenten. Eén collega levert aan KLM businessclass. En een enkele keer komt een partij in de supermarkt terecht. Maar het aanbod is klein. Er zijn circa 150 wijngaarden in Nederland die bij elkaar een oppervlakte hebben van zo’n 250 hectare. De gezamenlijke opbrengst van deze producenten is ongeveer 1,2 miljoen flessen per jaar. Dat is slechts een fractie van de wijnconsumptie in Nederland; gemiddeld drinken we 22 liter wijn per persoon jaar.’’



Is onze wijn wel lekker?

,,Jazeker, heerlijk. De kwaliteit is goed. Elk jaar vindt een wijnkeuring plaats. Tegenwoordig scoort 80 tot 90 procent van de wijnen hier 75 punten of hoger. Dat staat gelijk aan het rapportcijfer 7,5. Tien jaar geleden scoorde slechts de helft van de wijnen zoveel punten. De kwaliteit gaat omhoog doordat de wijnstokken ouder worden. Ze wortelen dieper, halen meer voedingsstoffen uit de bodem en het wordt makkelijker voor ze om droogte te overleven. Dat komt de smaak ten goede, de kwaliteit van de druiven wordt steeds beter. Daarbij krijgen wijnmakers de kunst ook steeds beter onder de knie.’’



Zitten er echt toppers bij?

,,Zeker, we produceren hier zelfs internationale topwijnen. Dat is over het algemeen rode wijn met een prijs richting de 20 euro per fles. Op wijnkeuringen kunnen we ons goed meten met landen die al langer wijn produceren. Nederlandse wijnen worden regelmatig door een internationale jury bekroond met zilveren en gouden medailles.’’