Nederlandse winkelsector: ‘Drukte in Antwerpen is voor ons schrijnend en pijnlijk om te zien’

Al meer dan een week wordt Antwerpen overspoeld met kooplustigen die vanwege de lockdown in eigen land elders hun vertier zoeken. In het oosten van Nederland steken mensen massaal de Duitse grens over.



,,Winkeliers zien met lede ogen aan dat hordes landgenoten hun geld gezellig uitgeven in de buurlanden", zegt Paul te Grotenhuis van INretail. ,,Juist in deze periode, de belangrijke decembermaand, waar veel winkels het van moeten hebben, heeft de overheid de boel op slot gegooid en is pal over de grens alles open. Het gaat om een periode waarin veel mensen vrij hebben, extra salaris hebben gekregen en van de uitverkoop willen profiteren. Maar in eigen land mag niets, in Antwerpen kan alles: shoppen, uiteten, naar het café. Dit is schrijnend. Onverteerbaar.”