Nederlandse Wow-gedupeerden balen als een stekker: ‘We kunnen fluiten naar ons geld’

Vele duizenden reizigers zijn de dupe van het faillissement van de IJslandse budgetvlieger Wow Air. Onder hen ook tal van gestrande Nederlandse reizigers. Zoals de 28-jarige Patrick Kuijf uit Gouda die momenteel op IJsland is. ,,Van Wow Air hoorden we niks. We hebben alles zelf moeten regelen, en we kunnen fluiten naar ons geld.” Ook vier vrienden uit Barneveld die vanochtend nietsvermoedend op Schiphol stonden en fotografiestudente Chelsey Honders(23) hebben er goed de smoor in.

De 28-jarige Patrick Kuijf is momenteel samen met zijn vriendin en een bevriend stel IJsland aan het ontdekken. Aankomende zondag zou het viertal na een reis van een week terug naar Nederland vliegen met budgetmaatschappij Wow Air. ,,Ik zat vanochtend aan de ontbijttafel toen ik op jullie site ineens het nieuws las van dat Wow Air niet meer vloog. Wij schrokken ons echt rot’’, herinnert hij zich.

De luchtvaartmaatschappij annuleerde per direct alle vluchten. En dat gooide de plannen voor het viertal flink in de war. ,,Eigenlijk zouden we vandaag naar de zuidkust van IJsland afreizen om de watervallen te bewonderen, maar in plaats daarvan zijn we meteen aan het regelen geslagen. Dat kostte uren.’’ Op alle nieuwssites en sociale media las Kuijf berichten over het besluit van Wow Air. Maar van de luchtvaartmaatschappij zelf vernam hij niks.

,,We hebben alle vier nooit bericht gehad. En ze waren ook niet bereikbaar om vragen te beantwoorden. Daarom zijn we maar gewoon zelf naar een oplossing gaan zoeken.’’ In eerste instantie probeerde het viertal tickets te boeken bij een andere vliegtuigmaatschappij. Maar de prijzen voor die tickets verdrievoudigden vanochtend toen de problemen bij Wow Air bekend werden. ,,Voor onze retourtickets bij Wow Air hadden we 270 euro betaald. Maar vanochtend kostte een enkeltje zonder bagage al ruim 400 euro. We zagen zelfs maatschappijen waarbij de tickets ineens 700 euro waren.’’ Dat waren de Nederlanders niet bereid om te betalen.

Uiteindelijk was het Iceland Air dat uitkomst bood. De maatschappij riep een ‘rescue flight’ in het leven voor gedupeerde reizigers, waarbij de tickets werden aangeboden voor gereduceerde tarieven. ,,Dat nieuws was een grote opluchting. We hebben uiteindelijk tickets kunnen boeken voor die vlucht voor 113 euro per persoon.’’ In plaats van zondag, vliegt het viertal nu dinsdag terug. ,,Ook met de eigenaar van het huisje hebben we dat kunnen regelen. Alleen de huurauto moeten we nog proberen te verlengen’’, vertelt Kuijf.

Hij is blij dat de problemen voor hemzelf en zijn vrienden nu grotendeels zijn opgelost. Maar dat hij naar zijn geld kan fluiten, daar twijfelt hij niet over. ,,We hebben onze verzekering vanochtend vroeg al gebeld, en zij waren er heel duidelijk over dat er bij faillissementen niet wordt vergoed. Misschien dat we via de curator nog iets van Wow Air kunnen krijgen, maar dat verwacht ik eigenlijk niet. Dus al deze extra kosten zullen toch echt gewoon uit ons spaargeld moeten komen.’’

De teleurstelling bij de 31-jarige Danny Fluit en zijn drie vrienden uit Barneveld is ook groot. De jeugdvrienden kwamen vanochtend nietsvermoedend met hun koffers aan op Schiphol, klaar voor een gezellig weekend Reykjavik met in het vooruitzicht een verblijf in een prachtige villa met jacuzzi met uitzicht op de zee, met onder andere een walvissentocht en een excursie naar The Blue Lagoon. De voorpret eindigde abrupt toen ze op een van de borden zagen dat hun vlucht was gecanceld. ,,Een van de vrienden merkten het als eerste op, toen dachten we dat hij een grapje maakte. Niet dus.’’

Het viertal probeerde contact te zoeken met Wow, maar tevergeefs. Via internet moesten ze ontdekken dat de budgetvlieger al zijn vluchten had gestaakt. ,,Pas om half vier vanmiddag kregen we bericht van Cheaptickets dat alle vluchten waren gecanceld. De communicatie is echt belabberd.’’ Ze proberen nog wel om een andere vlucht te boeken, onder andere via Iceland Air, maar de tickets vonden ze iets te gortig. Een schrale troost is dat ze waarschijnlijk alleen het geld van de tickets van 220 euro per persoon kwijt zijn. Het geld van de villa krijgen ze waarschijnlijk terug, de excursies hebben ze kunnen annuleren alsook de huurauto. ,,Het blijft desalniettemin zonde en balen.’’

Om het leed te verzachten, hebben vier vrienden nog even overwogen om af te reizen naar een andere stad in Europa, maar uiteindelijk blijven ze dichtbij huis: in Diemen. Het plan is om er op z'n minst een gezellig avondje van te maken in Amsterdam. De vriendengroep kan er wel om lachen. ,,In plaats van een luxe villa slapen we nu met z'n vieren in een kamertje met hoogslapers en dan ook nog eens ver buiten het centrum van Amsterdam.’’

Fotografiestudente Chelsey Honders kan er niet om lachen. Ze loopt voor haar opleiding aan de kunstacademie drie maanden stage in IJsland, maar is nu even een kleine week terug in Nederland. ,,Ik ben net zeven weken in IJsland geweest. Afgelopen zondag ben ik met Wow Air naar Nederland gekomen, en vandaag zou ik alweer terug vliegen’’, legt ze uit. Maar gisteren bedacht ze zich, en besloot ze haar tickets om te boeken naar zaterdag zodat ze een paar dagen langer kon blijven. En dat is nu weggegooid geld. ,,Mijn retourtje kostte eigenlijk 250 euro. Maar met het omboeken kwam daar 165 euro bij. Dat terwijl dat nu dus voor niks blijkt te zijn geweest.’’



Net als Kuijf en zijn vrienden kreeg ook Honders geen enkel bericht van Wow Air. Ze besloot daarom zelf snel te handelen. ,,Ik móet gewoon terug naar mijn stage. Ik ben al drie dagen langer weg. Daar heb ik vanochtend meteen een ticket geboekt bij Iceland Air, dat haar alsnog op zaterdag terug naar IJsland brengt.’’ Het kostte haar 263 euro. Een flink bedrag, maar niets in vergelijking met andere tickets die ze voorbij zag komen. ,,Ik zag er ook van 600 euro. Dus ik had nog best veel geluk.’’ Toch blijft het zuur, geeft ze toe. ,,Ik heb betaald met iDeal dus ik verwacht niet dat ik geld terug krijg. En ik had de tickets van 250 euro cadeau gekregen van mijn opa en oma. Maar al deze extra kosten moet ik natuurlijk gewoon zelf betalen.’’

Dit is heel zuur voor gestrande reizigers, reageert Joyce Donat van de Consumentenbond. ,,Zeker voor al die mensen die in het buitenland zitten en nu naar huis moeten zien te komen.” In de praktijk sta je als reiziger niet sterk als een luchtvaartmaatschappij omvalt, weet zij. In het beste geval wordt de vlucht overgenomen door een andere maatschappij of is tegen een gereduceerd tarief een nieuwe vlucht te boeken. ,,Het komt vaak voor dat andere luchtvaartmaatschappijen zogeheten rescue fares aanbieden; vluchten tegen een gereduceerd tarief om ervoor te zorgen dat je op je bestemming komt.”

Volledig scherm Chelsey Honders loopt stage in IJsland, en boekte een korte vakantie terug naar Nederland bij Wow Air. © Chelsey Honders Reizigers die een vlucht hebben geboekt en hebben betaald met een creditcard adviseert de zegsvrouw om contact op te nemen met hun creditcardmaatschappij. Verder luidt haar advies om in het geval bij een pakketreis contact op te nemen met de reisorganisatie. Die zorgen dan voor vervangend vervoer richting je bestemming. Verder adviseert zij om contact op te nemen met de curator van de luchtvaartmaatschappij. Echter, wie dat is is onduidelijk. En de kans dat er een vergoeding uitrolt, is klein, waarschuwt ze. ,,Ja, vaak blijf je als reiziger met lege handen achter.”