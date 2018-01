Negatieve eerste handelsdag op beurzen

Films tijdens KLM-vlucht nu ook geschikt voor blinden en slechtzienden

13:11 Op de films Home Again, Kingsman, The Golden Circle en Lego Ninjago Movie beschrijft een stem tussen dialogen door de beelden. Zo worden onder meer personages, gezichtsuitdrukkingen en ontwikkelingen in de verhaallijn omschreven. KLM laat weten in de toekomst meer films met audiodescriptie aan het assortiment toe te voegen. KLM biedt deze optie als een van de eerste luchtvaartmaatschappijen in Europa aan. Alleen de Britse maatschappij Virgin Atlantic bood de service al eerder.