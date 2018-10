Netflix: het nieuwe venster op de wereld

Audi krijgt boete van 800 miljoen euro wegens diesel­schan­daal

14:17 Audi moet een boete betalen van 800 miljoen euro vanwege zijn rol in het emissieschandaal met grotere dieselmotoren. De automaker, onderdeel van Volkswagen, bereikte overeenstemming met aanklagers in München over de hoogte van de boete en erkende daarbij ook zijn verantwoordelijkheid.