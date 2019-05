Neymar wint zaak over merkenrecht

Trump wil nog sneller naar de maan en trekt zijn knip

10:37 De Amerikaanse president Trump trekt 1,6 miljard dollar extra uit om een nieuwe maanreis een extra impuls te geven, zo maakt hij via Twitter bekend. Trump wil dat Amerikaanse astronauten al in 2024 weer voet op de maan zetten. De Amerikanen waren in 1969 als eerste op onze naaste ruimtebuur en hopen ook nu de competitie voor te blijven.