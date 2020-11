Nichten in de clinch over testament tante: ‘Dat mens is niet te vertrouwen’

De coronacri­sis legt de Rotterdam­se taxiwereld plat: ‘We zijn 90 procent van onze omzet verloren’

5 november Taxichauffeurs en taxi-organisaties in Rotterdam maken zich grote zorgen. Door de coronacrisis zitten zij diep in de problemen. De organisaties melden een omzetdaling van zo’n 90 procent en veel chauffeurs – veelal zzp’ers – zitten soms dagenlang te wachten op een ritje. ,,De taxiwereld is in vlammen opgegaan.’’