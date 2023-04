Niet alles was slecht aan de Floriade, we hebben er de Euromast en het Amstelpark aan te danken

Na meer dan 60 jaar Geen enkele gemeente meldt zich, stekker gaat uit kostenslur­pen­de Floriade: ‘Past niet meer in deze tijd’

De wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade, die tot nu toe eens in de tien jaar plaatsvond, houdt op te bestaan. De laatste editie in Almere was een financieel debacle en er meldde zich geen nieuwe gastgemeente.