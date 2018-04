Nieuwe bouwcrisis dreigt door hoge kosten en tekort aan personeel

Bouwprojecten in het hele land dreigen stil te vallen door stijgende bouwkosten. ,,Er is vrees voor een reeks faillissementen van bouwbedrijven”, stelt de branchevereniging. Projectontwikkelaars overwegen hun werkzaamheden op een laag pitje te zetten tot de kosten weer dalen.

Nu de economische crisis in Nederland voorbij is, wordt de bouw geteisterd door een nieuwe crisis: die van overvloed. Omdat in de crisisjaren weinig werd gebouwd, verdwenen veel bouwbedrijven en lieten bouwvakkers zich omscholen. Nu iedereen wel weer wil bouwen, is er een tekort aan materiaal en personeel. Daardoor zijn de werkelijke kosten van een project uiteindelijk vaak een stuk hoger (6 tot 10 procent) dan de prijs waarvoor is ingetekend.

,,Het is een breed probleem in de bouw”, zegt Coen van Rooyen , van de Nederlandse Vereniging van Ontwikkelaars en Bouwondernemingen (NVB). Vorige week ging de Brabantse Bouwgroep Moonen Den Bosch failliet, de onderneming kon de gestegen kosten bij verschillende grote projecten niet langer dragen. Van Rooyen: ,,Onze leden vrezen dat Moonen niet de laatste zal zijn.”

Wachten tot de kosten dalen

Het is nog onduidelijk hoe het verder gaat met de 22 projecten waaraan Moonen werkt. In Amsterdam ligt ondertussen een project voor 600 appartementen stil doordat projectontwikkelaars AM en Blauwhoed geen aannemers kunnen vinden die ze willen bouwen voor de prijs die in 2016 is afgesproken. ,,Er zijn projectontwikkelaars die overwegen hun werkzaamheden een jaartje op een laag pitje te zetten om te wachten tot de kosten weer dalen”, aldus de NVB.

In Amsterdam maakt wethouder Ivens (Wonen) zich zorgen. ,,Als we niet uitkijken, gaat binnenkort geen schop meer de grond in”, zei hij vrijdag in Het Parool. De stad wil de komende zeven jaar 50.000 huizen laten bouwen om de bevolkingsgroei te kunnen opvangen.

De stijgende kosten zitten in de materialen (een heipaal is vanwege de gestegen vraag 30 procent duurder dan een paar jaar geleden) en personeel. Vakmensen zijn gewild. ,,Als er al een werkvoorbereider op sollicitatiegesprek komt, dan gebruikt-ie je loonaanbod gewoon om meer geld te krijgen bij zijn eigen baas.”