Nieuwe generatie toezichthouders bereid techreuzen aan te pakken

Sneeuwbom in skigebie­den: wat als je bestemming niet bereikbaar is?

7:35 Je wintersportvakantie is geboekt. Al lang. Je kijkt er al maanden naar uit en wilt dit weekend vertrekken. Maar wat als nét jouw stekje niet bereikbaar is? En die kans is niet onaanzienlijk, want komende dagen gaat het opnieuw sneeuwen in Oostenrijk en ook in Zwitserland.