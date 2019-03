Nieuwe goedkope luchtvaartmaatschappij op Schiphol

Luchtvaartmaatschappij Level, een lagekostenzusje van British Airways, opent begin april een basis op Schiphol. Tweemaal per dag zal Level naar Londen vliegen voor ticketprijzen vanaf 20 euro. Tickets naar Rome en Wenen zijn er vanaf 28 euro. In juni volgen vluchten naar Lissabon en Fuerteventura, in augustus komen Barcelona en Milaan daar nog bij.

De komst van Level voedt opnieuw de discussie of het wel nodig is dat een aanbieder bestemmingen toevoegt die al door diverse andere maatschappijen vanaf Schiphol worden aangevlogen. Alle Levelbestemmingen worden al door andere maatschappijen vanaf Schiphol bediend. Barcelona en Milaan door drie, Wenen en Fuerteventura door vier en Rome en Lissabon zelfs door vijf andere.

Kritiek

Volgens GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger is de komst van Level ‘tekenend voor alles wat mis is in de Nederlandse luchtvaart’. ,,De minister zegt dat ze geen invloed kan uitoefenen op de bestemmingskeuzes. Dus vliegen we straks voor 20 euro naar Londen, een plaats die prima met de trein is te bereiken.”

Schiphol en de onafhankelijke slotcoördinator hebben geen mogelijkheden om in te grijpen in de bestemmingskeuzes. Dat leidde er de afgelopen jaren toe dat de luchthaven versneld volstroomde met ‘pretvluchten’ van lowbudgetmaatschappijen, die niet bijdragen aan het netwerk van Schiphol.

Quote Dit leidt er alleen maar toe dat straks gezegd wordt dat het onvermijde­lijk is dat Schiphol groeit Suzanne Kröger, Kamerlid GroenLinks

Level maakt op Schiphol gebruik van start- en landingsrechten van zustermaatschappijen - met name van Vueling - die minder vanaf Schiphol vliegen. KLM ziet de komst van de nieuwkomer dan ook als ‘normale concurrentie’. Vueling kreeg de afgelopen jaren echter de kans zijn vliegrechten op Schiphol flink uit te breiden toen de luchthaven ongebruikte vliegrechten uit de winterperiode naar de drukke zomermaanden overhevelde. Daar liep KLM toen tegen te hoop.

Kröger: ,,Dit leidt er alleen maar toe dat straks gezegd wordt dat het onvermijdelijk is dat Schiphol groeit. Als je erkent dat er gebrek aan ruimte is, moet je als overheid mogelijkheden hebben in te grijpen, zodat de schaarste beter aangepakt wordt, voor omwonenden, milieu en economie.”

Nieuwe regelgeving