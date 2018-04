Nieuwe Hyves uit Enschede plat na massale aanmelding

GoalGorilla maakte deze week voor de grap een parodie op de voorheen populaire krabbel-site. Dat sloeg aan: duizenden mensen meldden zich spontaan aan. Die teller staat nu op ruim 5.500 registraties. Een dag eerder waren dat er nog 1.000. ,,En het hadden er duizenden meer kunnen zijn als de site er niet telkens uitvliegt'', vertelt oprichter Taco Potze van GoalGorilla. Op het hoogtepunt bezochten donderdag 125.000 bezoekers per uur de website. Op kantoor bij het Enschedese bedrijf is het momenteel spitsuur, aan andere klanten komen ze amper toe. De mailbox stroomt vol met tal van verzoeken. Zo vragen mensen om het herstellen van hun oude profiel en ontvingen ze zelfs al een sollicitatie. ,,Tot middernacht zijn we bezig geweest de site aan te passen'', legt Potze uit. ,,Het probleem is dat we aan de limiet zitten qua hosting. De volgende stap die we moeten maken om de site draaiende te houden kost 8000 euro.''

Serieus geintje

De namaakversie van Hyves begon als geintje, maar neemt nu serieuze vormen aan. Zelf het bedrag neerleggen wil het internetbedrijf niet. ,,We hebben ook geen verdienmodel, niks. Maar we hebben wel contact gezocht met TMG, de officiële eigenaar van Hyves. En we zijn in overleg met de jongens die een crowdfundactie gestart zijn om Hyves terug te krijgen. Maar een spontane geldschieter is ook welkom.''



Of Potze de nieuwe Hyves uit gaan breiden met nieuwe functionaliteiten en écht in ere herstelt, weet hij ook niet. Zo kunnen gebruikers nog geen vrienden worden met elkaar op dit moment.



,,Ik durf nog niet te zeggen hoe serieus we hier mee door gaan, wil geen valse verwachtingen wekken. Het heeft me wel verbaasd hoe enthousiast mensen zijn en een heel profiel invullen. Ik wil niet over één nacht ijs gaan. Dat het leeft is duidelijk, mensen missen echt iets. TMG zei het dat het alleen een nostalgisch gevoel was, maar het is meer dan dat. Alleen zonder financiële injectie zal het lastig worden verder te gaan.''