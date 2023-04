Nieuwe kabel van 250 kilometer naar Verenigd Koninkrijk kan 2 miljoen huishoudens van stroom voorzien

Finland neemt grootste kernreac­tor in gebruik in zelfde weekend dat Duitsland stopt met kernener­gie

Finlands nieuwste kernreactor heeft zondag voor het eerst stroom geleverd. Olkiluoto-3 werd daarmee met een vertraging van veertien jaar in gebruik genomen. Met een capaciteit van 1600 megawatt is de reactor de grootste in Europa en de reactor moet het wegvallen van stroom uit Rusland opvangen.