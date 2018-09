Nieuwe online V&D is duur, experts zijn sceptisch over kansen

Te vaak plassen onder werktijd? Dan lever je bij callcenter loon in

5 september Een plaspauze onder werktijd? Dat is lang niet altijd vanzelfsprekend. De FNV trekt aan de bel over de situatie in callcenters. ,,Medewerkers moeten uitloggen met een code, zo weet de werkgever precies hoeveel minuten per dag je op het toilet zit.”