Nissan en Mitsubishi onderuit op beurs Japan na arrestatie topman

Verder stonden de technologiebedrijven onder druk in navolging van de zware koersverliezen in de Amerikaanse technologiesector. De Japanse toeleveranciers van Apple werden van de hand gedaan na het flinke koersverlies van de Amerikaanse techreus een dag eerder. TDK, Kyocera en Murata Manufacturing verloren tot 3,5 procent.



De andere beurzen in het Verre Oosten gingen ook omlaag. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 2 procent lager. Opvallende winnaar was smartphonemaker Xiaomi met een plus van ruim 6 procent na een handelsbericht. De beurs in Shanghai verloor 1,9 procent.



De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,4 procent lager. De Kospi in Seoul daalde 0,9 procent. Samsung en SK Hynix zakten 2 procent en 3,6 procent. De Chinese autoriteiten kondigden aan het mededingingsonderzoek naar de twee Zuid-Koreaanse chipbedrijven en branchegenoot Micron Technology te verdiepen.