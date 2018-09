NS wil treinreis naar Berlijn 2 uur sneller

De treinreis duurt nu nog 6,5 uur. Dat is te lang om te kunnen concurreren met het vliegtuig, aldus ProRail-topman Pier Eringa maandag in De Telegraaf.



ProRail en de NS hebben de politiek mee: staatssecretaris Stientje van Veldhoven zegt meer mensen uit het vliegtuig te willen krijgen. Zij wil zich samen met de vervoerders inspannen om korte Europese afstanden sneller per spoor te kunnen overbruggen.