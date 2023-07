Nu komt ook discounter Big Bazar in de problemen, wat is er aan de hand in de winkelstraat?

Met video 25 cent per beker en 40 cent voor een bakje, vanaf 1 juli betaal je extra voor je verpakking

Een gratis bakje bij je patat? Dat zit er vanaf 1 juli niet meer in! Voor plastic wegwerpservies moet je namelijk extra dokken. Ook voor je kartonnen drinkbeker of pizzadoos ga je, vanwege het plastic foamlaagje, meer betalen. Maar er is ook goed nieuws: je mag je eigen bakje of beker gerust meenemen. Ook nog goed voor je portemonnee. ,,De helft van de Nederlanders vindt het prima om extra te betalen voor beker en bakje.”