Nut en noodzaak van een rechtsbijstandverzekering

Minderheid Nederlan­ders steunt overgang naar aardgas­vrije huizen

26 mei Hoewel Nederlanders het belang inzien van de overstap op groene energiebronnen, is de steun voor aardgasvrije huizen nog steeds beperkt. In 2050 moeten van het kabinet alle huizen een duurzame warmtebron hebben, maar slechts 49 procent steunt dit beleid in enige mate.