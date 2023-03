Oekraïense vluchtelingen worden door werkgevers uitgebuit

Vluchtelingen uit Oekraïne worden in Nederland geregeld uitgebuit door malafide werkgevers. Er wordt misbruik gemaakt van hun gebrek aan kennis over de Nederlandse arbeidsregels.

Dat stelt Fairwork, een organisatie die strijdt tegen moderne slavernij in Nederland en opkomt voor de belangen van de slachtoffers. Sinds het uitbreken van de oorlog heeft FairWork 213 Oekraïense cliënten geregistreerd. Bij 74 van hen was sprake van signalen van arbeidsuitbuiting. Dit is een grote toename in vergelijking met het jaar voor de oorlog, toen 17 Oekraïners aanklopten, bij wie drie keer signalen van arbeidsuitbuiting genoteerd werden.

Quote Oorlogs­slacht­of­fers moeten voor een habbekrats werken Francien Winsemius De Oekraïners wordt op tal van manieren benadeeld. Ze krijgen te weinig loon, moeten voor gratis diensten zoals een BSN-nummer betalen, of ze krijgen helemaal geen salaris voor gewerkte uren. Soms worden ze verplicht zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel als zelfstandige, terwijl ze dat helemaal niet willen. Veruit de meeste klachten die bij FairWork kreeg van Oekraïense vluchtelingen gingen over het niet uitbetalen van salaris. Dat gebeurde 82 keer in 2022.

FairWork vreest dat de groep vluchtelingen die hulp zoekt slechts het topje van de ijsberg is en dringt aan op laagdrempelige informatievoorziening en ondersteuning voor Oekraïners. Er zijn tienduizenden vluchtelingen uit Oekraïne aan het werk in Nederland.



Oekraïense vluchtelingen zijn kwetsbare werknemers, zij kwamen hier niet om te werken en hebben zich daar niet op voorbereid, stelt Fairwork. Er is geen of gebrekkige kennis over arbeidsregels, cao’s en andere rechten.



,,Helaas zijn er werkgevers die misbruik maken van kwetsbare mensen die slecht geïnformeerd zijn en onze taal en cultuur niet kennen’’, zegt Francien Winsemius, woordvoerder van FairWork. ,,Dat het nu ook nog eens gaat om oorlogsslachtoffers die voor een habbekrats moeten werken en net zo makkelijk weer worden ontslagen, maakt het dubbel zo smakeloos.’’

Lees verder onder de video

Huisvesting

Soms worden vluchtelingen voor duizenden euro’s benadeeld. ,,Een Oekraïense man van middelbare leeftijd klopte aan bij FairWork. Hij vluchtte twee maanden nadat de oorlog uitbrak naar Nederland. Via een advertentie vond hij al snel een werkgever die onder andere Russisch sprak, dat zorgde ervoor dat de communicatie gemakkelijk ging.



De man ging aan het werk in de bouw, zonder contract, maar dat zou de werkgever na een maand in orde maken. Ze spraken een salaris van 12 euro per uur af. De eerste maand werkte de man 240 uur, meer dan 10 uur per dag. Tot zijn verrassing kreeg hij daarna geen contract, maar werd hij zonder reden ontslagen. Bovendien ontving hij geen salaris. Ook werd hij door de werkgever bedreigd dat hij de huisvesting snel moest verlaten’’, meldt FairWork.



Werving van de vluchtelingen gebeurt via advertenties op sociale media. ,,Tegen betaling kan werk geregeld worden, daarbij geldt: hoe meer cliënten hebben betaald voor de bemiddeling, hoe meer loon per uur wordt beloofd’’, zegt Winsemius.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière: