Oliebedrijven zitten in een spagaat tussen fossiele en duurzame energie

Topbeleg­ger die kredietcri­sis voorspelde rekent op koersval Tesla

19 mei Topbelegger Michael Burry zet zwaar in op een koersdaling van het aandeel Tesla. Burry is bekend omdat hij in 2008 de kredietcrisis in de VS voorspelde en daar miljarden mee verdiende. Daarover werd de film ‘The Big Short’ gemaakt. Als zijn voorspelling over Tesla uitkomt, kan hij een half miljard dollar verdienen.