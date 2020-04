Olieprijs heeft kortstondige opleving na akkoord productiebeperking

De olieprijs had kortstondig een opleving nadat zondag bekend werd dat de grootste olieproducerende landen een deal hebben gesloten over productiebeperking. Een vat Amerikaanse olie stond 9 procent in de plus op bijna 25 dollar en Brentolie steeg 6 procent tot 31,54 dollar per vat. Vrij snel daarna zakten de prijzen weer in.