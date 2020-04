Olieprijs negatief in Amerika: dit is hoe het zit

Daardoor is de vraag naar olie naar schatting met 30 procent gedaald. Een daling van 30 miljoen vaten olie per dag. Maar de productie ligt nog steeds op 100 miljoen vaten per dag. De Opec-landen en Rusland hebben weliswaar afgesproken vanaf mei 10 miljoen vaten per dag minder te gaan produceren, maar dan nog blijft de productie veel groter dan de vraag.



Al die extra olie wordt nu nog opgeslagen. Handelaren huren zelfs supertankers om olie op te slaan. Experts waarschuwen dat over enkele weken alle opslagcapaciteit wereldwijd vol zit met olie. Dan is er letterlijk geen ruimte meer om al die extra olie op te slaan.



Dat besef zorgde voor paniek bij de olieproducenten en handelaren in de VS. Producenten proberen wanhopig van hun olie af te komen. Handelaren willen geen olie kopen als ze niet zeker zijn dat ze die kwijt kunnen. Veel aanbod en weinig vraag en dus zakken de prijzen in.



De productie terugschroeven is niet voor alle producenten even eenvoudig. Olie wordt onder hoge druk gewonnen en als de druk wegvalt omdat de winning stopt is er kans dat het veld beschadigd raakt en de rest van de olie niet meer te winnen is. Dat is de reden dat de productie maar traag terugloopt.



Vandaag stond de handel onder enorme druk omdat de oliecontracten voor mei dinsdag aflopen. Iedereen wilde dus tegen bijna elke prijs van zijn olie af. Voor olie die in juni geleverd wordt is de prijs nog boven de 20 dollar per vat. Ook al flink minder dan een aantal dagen geleden, toen een olievat nog 30 dollar aantikte. Handelaren hopen dat de vraag naar olie weer aan gaat trekken als de wereld uit de lockdown komt.