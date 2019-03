‘OM Italië opent onderzoek naar ING’

Een woordvoerder van ING in Nederland kon niet direct inhoudelijk reageren, omdat een mogelijk onderzoek van het OM in Italië nog niet bekend was. Wel stelde hij dat ,,als dit zo is, wij aan onderzoeken meewerken’’. ING Italië gaf geen commentaar en het Italiaanse OM was niet direct bereikbaar voor een reactie.

Dit weekend werd bekend dat ING in Italië op de vingers is getikt vanwege tekortkomingen bij het tegengaan van witwaspraktijken. De bank meldde dat zelf in een persbericht.

Klanten

Het was de Italiaanse centrale bank die tussen oktober 2018 en januari 2019 een inspectie hield. ING Italië is in gesprek met de lokale toezichthouder over maatregelen om de procedures op dat terrein te verbeteren. Zolang die gesprekken lopen, mogen geen nieuwe klanten meer worden aangenomen.

ING heeft in Italië, waar het sinds 2001 actief is met zijn consumentenbank, ongeveer 900 medewerkers. De omzet van het onderdeel kwam afgelopen jaar uit op 231 miljoen euro, onderdeel van een totaalomzet van ING van iets meer dan 18 miljard euro.