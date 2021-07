Omzet Intel stagneert ondanks chiptekort

Volgens topman Pat Gelsinger is de krimp bij de divisie voor datacenters van tijdelijke aard. Hij verwacht dat dit onderdeel in de tweede helft van dit jaar weer zal groeien, zei hij in een interview met persbureau Bloomberg.

De totale omzet in de drie maanden tot en met 26 juni bedroeg 19,6 miljard dollar, een fractie lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarop boekte het bedrijf een winst van 5,1 miljard dollar, wat min of meer gelijk is aan het nettoresultaat in het tweede kwartaal van 2020.