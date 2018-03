Uitgaande van een omzetbelasting van 3 procent halen Europese lidstaten, op jaarbasis, al snel 5 miljard op die hen nu door de handen glippen, aldus Eurocommissaris voor Economische en Monetaire zaken Pierre Moscovici vanmiddag. De Europese werkgevers zijn niet razend enthousiast, noch over de timing – vlak voor een dreigende staaloorlog – noch over het loslaten van het principe, ook al is dat maar tijdelijk, dat je de winst belast en niet de omzet.

Maar volgens Moscovici is haast geboden. De Europese leiders vroegen vorig najaar om voorstellen om grote internetbedrijven te belasten. Het Parlement laat geen gelegenheid voorbij gaan daarop aan te dringen. Moscovici: ,,Natuurlijk is een wereldwijde aanpak veel beter, maar iedereen kan zien dat dit voor geen meter opschiet. Daarom beginnen wij vast.”

,,Het is een kwestie van eerlijkheid”, aldus de Fransman, die nog dit jaar een akkoord wil. ,,Er is geen tijd te verliezen.” Burgers begrijpen allang niet meer waarom bedrijven die diensten of goederen produceren wel worden belast en internetbedrijven niet. ,,Maar dat komt omdat onze belastingregels honderd jaar oud zijn. Toen was er nog geen internet.”

De bestaande situatie – wel winstbelasting voor bedrijven die goederen of diensten aanbieden, niet voor internetbedrijven – is discriminerend, berooft lidstaten van inkomsten die ze hard nodig hebben om bijvoorbeeld zorg en onderwijs te betalen en kan uiteindelijk ook de verdere ontwikkeling van de digitale eenheidsmarkt in de weg zitten, aldus Moscovici. Hij bestreed vanmiddag een- en andermaal dat hij Trump wil dwarszitten. ,,Dit is geen anti-Amerikaanse actie of belasting.”

In de eindsituatie, dus straks met de winstbelasting, kunnen lidstaten internetbedrijven en digitale platforms als Uber en Airbnb taxeren zonder dat zij een ‘fysieke aanwezigheid’ – Brussels jargon voor een stenen kantoorgebouw – op hun grondgebied hebben. Zodra de betrokken onderneming en jaaromzet heeft van meer dan 7 miljoen, ze meer dan 100.000 gebruikers heeft of er in een belastingjaar meer dan 3.000 zakencontracten zijn gesloten, is ze belastingplichtig. Los van de digitale wereld is Brussel al volop bezig met plannen om bij grote internationale bedrijven de geconsolideerde jaarwinst te belasten, waarna de opbrengst over belanghebbende lidstaten kan worden verdeeld. Dat maakt ook de inning van een belasting voor internetbedrijven gemakkelijker.

In de voorlopige situatie beperkt Europa zich tot bedrijven met een wereldwijde jaaromzet van 750 miljoen waarvan minimaal 50 miljoen binnen de EU. Door die limiet wil Brussel kleinere en beginnende bedrijven ontzien. De belasting zelf wordt al lastig genoeg, want die moet inkomsten omvatten uit zowel de verkoop van online advertentieruimte als uit platformactiviteiten waardoor gebruikers met elkaar in contact kunnen komen of elkaar goederen of diensten kunnen verkopen, en uit de verkoop van door gebruikers bewust of onbewust aangeleverde data.