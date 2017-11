Ondernemers: Stop bezuiniging op aanpak criminaliteit

Hun grootste vrees is dat straks relevante kennis en ervaring verloren gaat. Lokale overheden en ondernemers trekken in al die beveiligingsprojecten samen op. ,,Op die plekken wordt kennis verzameld en gedeeld en criminaliteit gericht aangepakt. Als de bezuiniging doorgaat, zullen die gezamenlijke initiatieven stopgezet moeten worden. Uiteindelijk zal de samenleving dan duurder uit zijn na de bezuinigingen,” waarschuwt Els Prins van de ondernemersorganisatie MKB-Nederland.

Cruciaal

Volgens haar is het voor een individuele ondernemer ondoenlijk om alle kennis over goede beveiliging zelf in te kopen bij commerciële partijen en is samenwerking cruciaal in de bestrijding van criminaliteit. ,,Zeker gezien de opmars van cybercriminaliteit en de opmars van georganiseerde criminaliteit op het platteland.”