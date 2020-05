Ondernemersvertrouwen daalt nog dieper dan tijdens kredietcrisis

Het ondernemersvertrouwen kwam aan het begin van het tweede kwartaal uit op min 37,2. In het eerste kwartaal kwam de stemmingsindicator nog uit op een plus van 6,4. Een negatieve stand geeft aan dat er onder ondernemers meer pessimisten zijn dan optimisten.

Al die factoren bij elkaar maken dat ondernemers nog negatiever zijn dan op het hoogtepunt van de financiële crisis. Die zorgde in 2009 voor een voorlopig dieptepunt tot min 30 van het ondernemersvertrouwen. De daling van het vertrouwen tussen het eerste en tweede kwartaal van 2020 is ook de sterkste neergang ooit gemeten, meldt het CBS.

Ergste moet nog komen

In de enquête vraagt het CBS ondernemers onder andere naar hun verwachtingen over de omzet, werving van personeel en de productie. Over al die factoren waren ondernemers duidelijk negatief. Ze denken bovendien dat het ergste van de crisis nog moet komen. Bijna 69 procent van de ondernemers verwacht een verslechtering van het economisch klimaat, terwijl maar 3 procent op een verbetering rekent.

Van alle sectoren is het ondernemersvertrouwen in de horeca het laagst. Ook vervoer- en opslagbedrijven kijken met grote vrees vooruit, net als autodealers en -garages. ,,We zien alle statistieken een duikvlucht maken’’, constateren ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie. ,,Deze metingen zijn bovendien van begin april en de situatie is nog niet veel rooskleuriger op geworden. In veel sectoren moet de klap bijvoorbeeld nog komen.’’