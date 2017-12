Ongeneeslijk zieke maakt zich zorgen om inkomen familie

Dat besluit is slecht gevallen. Op dit moment vallen zo'n kleine 15.000 mensen binnen de ANW-compensatieregeling. ,,Ik denk dat het in de toekomst om vele duizenden of tienduizenden gaat die nog voor de regeling in aanmerking zouden komen'', zegt De Haas.



De ernstig en ongeneeslijk zieken van nu voelen zich ernstig overvallen door het besluit. Velen kregen pas in november te horen dat de regeling per februari wordt afgeschaft. Dat kan nabestaanden straks honderden euro's per maand schelen. De zieken wijzen erop dat ze zich niet kunnen verzekeren voor dat nadeel, omdat er geen verzekeraar is die hen wil verzekeren.



Die onrust is niet nodig meent De Haas. ,,We hebben een redelijk vangnet.'' Een deel van het geld dat vrijkomt, wordt gebruikt om het nabestaandenpensioen mee te verhogen. En er komt een coulanceregeling voor mensen die nu al ongeneeslijk ziek zijn en zich niet meer kunnen verzekeren. Voor hen blijft de compensatieregeling bestaan. Op die regeling is overigens wel kritiek, want het ABP beslist pas na overlijden van de deelnemer of de nabestaanden recht hebben op de compensatie. Bovendien is voor veel mensen onduidelijk of ze aan de criteria kunnen voldoen, terwijl ze wel ernstig ziek zijn.