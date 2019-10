Ontslag en beroepsverbod voor van fraude verdachte bankier

De medewerker werd verdacht van het ongeoorloofd inloggen op rekeningen van klanten en zou daarbij in totaal 20.000 euro hebben weggesluisd. Toen hij hiermee werd geconfronteerd, weigerde de man mee te werken aan een onderzoek. Reden voor de bank om hem te ontslaan. De tuchtcommissie legde hem daarnaast een beroepsverbod op omdat hij zich ‘niet open en toetsbaar heeft opgesteld’. Hij mag zes maanden niet werken in de sector.



De Tuchtcommissie Banken legde ook een andere bankmedewerker een beroepsverbod van zes maanden op vanwege een vervalste brief. Die was in een rechterlijke procedure ingebracht om een beroep te doen op een ontbindende voorwaarde in het koopcontract van een huis. Volgens de commissie is het indienen van die brief om daar zelf beter van te worden ‘verre van integer’.