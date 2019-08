Onverwachte krimp voor Britse economie

Dreiging van massale pensioen­kor­tin­gen eind 2019

8 augustus Massale kortingen op de pensioenen in Nederland dreigen. De gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen is in tweeënhalf jaar tijd onder de honderd procent gedoken. Als de beurs tegenzit en de rente daalt is het een ‘realistisch scenario’ dat aan het eind van 2019 minder pensioen wordt uitgekeerd, volgens advies- en onderzoeksbureau Aon.