Onze landbouw in 2050: van halvering veestapel lijkt geen sprake

Nederland, 2050. Het stikstofprobleem is door technologische vooruitgang opgelost, de landbouw is klimaatneutraal geworden. En het platteland? De lucht is schoon, maar het boerenlandschap ligt er intussen doods bij. Nergens graast meer een koe in de wei. Varkens, kippen én koeien leven in moderne stallen, waar de mest meteen wordt afgevoerd. De landbouw is zo efficiënt mogelijk ingericht. De agrarische sector neemt letterlijk minder ruimte in, ook omdat de veestapel met ongeveer 20 procent is gekrompen. Daardoor is er een stuk meer plek voor bos en natuur; maar dan wel gescheiden van de landbouw.