Onze navelstreng met Duitsland wordt losser

Het is een vrij dun lijntje waarop we balanceren met onze economie, maar vooralsnog houden we stand. In de kranten lees je dezer dagen vooral waarom we er elk moment af kunnen donderen, met teksten als: ‘De economie groeide het tweede kwartaal een half procent, maar hoe lang houden we dat nog vol, want….’ En dan volgen de geijkte dreigingen van de handelsoorlog, de no deal-brexit en de Italiaanse schulden en sinds deze week komt daar de krimpende Duitse economie bij. Vooral die laatste maakt ons bang, want ‘Als Duitsland niest, wordt Nederland verkouden’, luidt het aloude gezegde.