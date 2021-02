Ook detailhandel sleept staat voor de rechter: ‘Na verlies van 7 miljard móeten de winkels open’

Brancheorganisatie INretail eist via een kort geding dat de winkels zo snel mogelijk weer (helemaal) opengaan. INretail heeft vanmiddag de dagvaarding de deur uitgedaan en verwacht dat de rechter de zaak volgende week behandelt. ,,Het kan zo niet langer, we verliezen 700 miljoen omzet per week.’’

Na de horeca en de marktkooplieden maakt nu ook de detailhandel de gang naar de rechter om via een spoedprocedure opening van alle winkels af te dwingen. ,,We kunnen niet anders. We hebben uitgebreide protocollen om klanten veilig te laten winkelen, maar het kabinet wil niet naar ons luisteren. Daarom deze stap. We zijn al tien weken dicht en verliezen elke week 700 miljoen euro aan omzet. Dat is opgeteld 7 miljard. Dat is niet meer te doen. In de detailhandel werken 300.000 mensen, we verwachten de komende vier weken een banenverlies van 50.000. Dat is ongekend’’, aldus Jan Meerman, algemeen directeur van INretail.

Feestdagen

Volgens Meerman gingen de winkels half december dicht met het oog op de feestdagen in combinatie met het hoge aantal besmettingen. ,,Maar de feestdagen zijn allang voorbij en de situatie in het land is niet langer zeer ernstig maar ernstig. Tot nu blijkt uit geen enkel onderzoek dat mensen gevaar lopen in de winkels.’’ INretail en ook andere brancheclubs lobbyen al weken bij het kabinet om de winkels onder voorwaarden weer open te stellen. Tot nu toe zonder resultaat. ,,Click & collect en op afspraak winkelen helpen wel een beetje, maar het is veel te weinig om voldoende omzet te maken. Nu al zijn duizenden banen verdwenen, dan heb je het over de flexibele contracten. En als de situatie niet verandert, loopt dit aantal op tot 50.000. Het praten zonder tastbaar resultaat is wat ons betreft voorbij. We gaan opening juridisch proberen af te dwingen.’’

Ook Meerman ervaart een kentering in de maatschappij als het gaat om de strenge lockdownmaatregelen. ,,Ik ben tegen anarchie, maar ik vrees dat de geest uit de fles is. Dit is zowel economisch als sociaal gezien niet meer vol te houden.’’

Sterkste neergang

Winkeliers in de non-foodsector hebben in januari te maken gehad met de sterkste neergang van hun verkopen in zeker 16 jaar. Ze verkochten in de eerste volle maand waarin de harde lockdown van kracht was bijna 38 procent minder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om de sterkste daling sinds het statistiekbureau deze cijfers in 2005 begon bij te houden.

Half december besloot het kabinet, met het oog op de rap toenemende aantallen coronabesmettingen, dat alle niet essentieel geachte winkels moesten sluiten. Deze week kondigde premier Mark Rutte een versoepeling aan, waarbij klanten op afspraak een winkel kunnen bezoeken, maar de detailhandel reageerde veelal teleurgesteld op deze handreiking.

De aangescherpte lockdown raakte kledingwinkels en schoenenwinkels het hardst. Bij deze ondernemers viel meer dan de helft van de omzet weg. Ook elektronicazaken, winkels in recreatieartikelen en meubelzaken verloren een derde tot de helft van hun opbrengsten, berekende het CBS.

Supermarkten en andere verkopers van voedingswaren mogen wel open blijven tijdens de harde lockdown. Hun omzet steeg in de eerste maand van 2021 met 8,6 procent, waarbij supermarkten voor bijna een tiende meer verkochten. Ook drogisterijen behaalden meer omzet dan een jaar eerder.

