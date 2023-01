Oorlog in Oekraïne is een zegen voor geplaagde Duitse wapenfabrikant

Aantal reizigers Schiphol verdubbeld, maar nog wel lager dan voor corona

Schiphol heeft vorig jaar 52,5 miljoen reizigers ontvangen, meer dan een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Het gaat daarbij om mensen die van, naar of via de luchthaven vlogen. Toch is dat aantal nog altijd minder dan in 2019, het laatste jaar voordat de coronacrisis uitbrak.

9 januari