'Op boodschappen bezuinig ik niet, wekelijks 60 euro kwijt’

Yvonne: ,,Het huis en de hypotheek staan op ons beider naam.’’



Dennis: ,,We betalen 980 euro per maand aan hypotheek.’’



Yvonne: ,,De WOZ-waarde van ons huis is 317.000 euro. We hebben het twee jaar geleden voor 270.000 euro gekocht. We moeten nog wel een samenlevingscontract regelen.’’



Dennis: ,,We betaalden eerst 1050 euro aan hypotheek, maar door de marktschuldwaarde, dat is de verhouding tussen hypotheekschuld en de marktwaarde van je huis, ging de hypotheekrente een half procent naar beneden.”



Yvonne: ,,Dat de onroerendgoedbelasting rond de 150 euro omhooggaat, weegt daar niet tegenop.’’