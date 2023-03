Opnieuw daverende cijfers Action; klanten kwamen in 2022 vooral voor plaids en kaarsen

Action lijkt bovendien te profiteren van inflatie en hoge prijzen. Daarover zei topvrouw Hajir Hajji eerder : ,,Ik denk dat discount niet meer iets is om je voor te schamen, maar iets wat volledig is geaccepteerd. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. We hebben vriendelijk personeel en steeds betere winkels.”

Gigantische volumes

Action koopt met gigantische volumes tegelijk in en heeft efficiëntie hoog in het vaandel staan. Een winkel in Rotterdam is op precies dezelfde manier ingericht als in Milaan, zodat weinig tijd en energie verloren gaan aan randzaken. ,,Bij ons doen we de inkoopprijs maal 1 of 2, waar dat bij andere winkels keer 6 is. Als we een product niet voor de laagste prijs kunnen inkopen, doen we dat ook niet. Die chocoladereep kan vandaag wel in de winkel liggen, maar morgen misschien niet. Klanten weten dat van ons en accepteren dat”, aldus Hajji.